Kavak'ta jandarma "tam kapanma" kapsamında denetim yaptı
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Kavak'ta jandarma "tam kapanma" kapsamında denetim yaptı

Kavak'ta jandarma 'tam kapanma' kapsamında denetim yaptı
Anadolu Ajansı / Mustafa Günay - Haberler | Güncel

Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Tam kapanma" uygulaması kapsamında denetimlere devam edildi.

Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Tam kapanma" uygulaması kapsamında denetimlere devam edildi.

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen "Tam Kapanma Tedbirleri" konulu genelgeye uygun olarak Kavak İlçe Jandarma Denetim Ekipleri tarafından jandarma sorumluluk alanındaki mahalle grup yolları ile Asarcık-Kavak kara yolunun Kavak ilçe girişindeki kontrol noktalarında denetim yapıldı.

İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Furkan Göktürk'ün de katıldığı denetimlerde, jandarma ekipleri yayaların ve sürücülerin izin belgelerini kontrol etti.

Tam kapanmaya ilişkin sokağa çıkma kısıtlamasının hafta içi, hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te biteceği hatırlatmasında bulunan jandarma ekipleri, koronavirüs salgınının bir an önce sona ermesi ve toplum sağlığını korumak amacıyla denetimlerin 7 gün, 24 saat devam edeceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

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