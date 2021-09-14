Kavak'ta İlköğretim Haftası dolayısıyla Çakallı Ortaokulunda program düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim döneminde 3 bin 325 öğrenci ve 305 öğretmenin ders başı yapığını söyledi.

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle bir buçuk yıldır ara verilen yüz yüze eğitime, 2021-2022 eğitim öğretim yılında yeniden başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.

"Arkamızdaki tahtada yazılı olduğu üzere özlem bitti." diyen Saygılı, şöyle devam etti:

"Yine geleceğimizin teminatı çocuklarımızın, onlara en iyi imkanları sağlamaya çalışan ailelerimizin ve büyük gayretlerle hizmet veren öğretmenlerimizin heyecanını ve coşkusunu paylaşıyoruz. Sağlığımızı olumsuz yönde tehdit eden koronavirüs salgını sebebiyle uzun bir sürenin sonunda yeni bir eğitim öğretim yılına başlayan çocuklarımız için okullarımızda gerekli tüm önlemler alınmıştır. Bu salgının etkisiz hale getirilmesinde toplum olarak hepimize önemli görevler düşüyor. Bu anlamda ailelerimiz ve öğretmenlerimizin de gerekli hassasiyeti göstererek, çocuklarımızın ve tüm halkımızın sağlığını korumak amacı ile aşılarını olacaklarına, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet edeceklerine inanıyor, sağlıklı bir 2021-2022 eğitim öğretim yılı geçirmeyi temenni ediyorum."

Öğrencilerin katılımcılara çeşitli ikramda bulunduğu program, öğrencilerin günün anlam ve önemine ilişkin hazırladıkları şiirleri okumaları ve çeşitli oyun ve gösterilerin ardından sona erdi.