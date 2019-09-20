Kavak'ta ilk gaz yandı

20.09.2019 12:45

Samsun'dan çekilen hat ile Kavak'a ulaştırılan doğal gaz, ilçede konutlara verilmeye başlandı.



Aboneliği alan Hamza Kanık adlı vatandaşın evinde ilk gazın verilerek yakılması işlemine katılan Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, getirilen hizmetin tüm ilçeye hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.



Samsun'dan yaklaşık 40 kilometrelik çelik hat ile belirlenen tarihten önce gazın ilçeye ulaştırıldığını söyleyerek emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Sarıcaoğlu, "Bugün bazılarının hayal ürünü diyerek inanmadığı bir yatırımı kazandırmanın huzuru ve mutluluğu içindeyiz" dedi.



Bu yıl Kavak'ta belli bölgelere verilecek doğal gazın çalışmalar ilerledikçe diğer mahallelerde ikamet eden vatandaşlara da ulaştırılacağını kaydeden Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, şöyle konuştu:



"İlçemizde bu yıl Mehmet Paşa, Yeni Cami, Soğuksu ve Bahçelievler Mahallelerimiz doğal gaz kullanacak. Önümüzdeki yıl da diğer mahallelerimize istifade etmeye başlayacak. İlçemiz insanlarına hayırlı uğurlu olsun. Bu hizmet benim beş yıl önce halkıma verdiğim en büyük sözümdü. Bazıları tarafından imkansız hatta hayal ürünü olarak gösterilen bu hizmeti Kavak'a kazandırmanın sevinci içindeyiz. Biz hiçbir zaman halkımıza yapamayacağımız sözleri vermedik, vermiyoruz. Bu hizmeti kazanmamızda emeği olan AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Çiğdem Karaaslan'a ve bizlere büyük destek veren tüm Milletvekillerimize şahsım ve ilçe halkım adına teşekkür ediyorum."



Bu arada doğal gazı evinde ilk kullanan vatandaş olan Hamza Kanık'ta getirdiği hizmetten dolayı Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu'na teşekkür ederek, "Kış öncesi böyle büyük bir hizmete kavuşmamız bizler için büyük mutluluk oldu" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA