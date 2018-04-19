Kavak'ta Hububat Ekimi Yapan Çiftçilere Uyarı

Kavak Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya, arpa ve buğday ekili tarlalarda yabancı otla mücadelede edilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Aslankaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yabancı otların buğday ve arpa veriminde önemli miktarda kayba neden olduğuna dikkat çekti.

Hububat ekili arazilerden daha verimli ve kaliteli ürün alınabilmesi için yabancı otla mücadelenin önemine vurgu yapan Aslankaya, "Buğday ve arpa ekili arazilerdeki yabancı ot, yüzde 20-30 civarında verim kaybına neden olur. Verim kaybı yanında kalitenin düşmesi, tohumluk değerinin azalması gibi dolaylı zararları da mevcuttur." diye konuştu.

Yabancı otla mücadelenin nisan sonuna kadar tamamlanması gerektiğini hatırlatan Aslankaya, şunları kaydetti:

"Yabancı ot mücadelesi buğdayın kardeşlenmeyi bitirip sapa kalkmadan önceki zamanda yapılmalıdır. Bu dönemde buğday 15-20 santimetre boyunda olur. İlaçlamanın hava sıcaklığının 8-10 derece arasında olduğu, rüzgarsız ve yağışsız havada yapılması gerekir. Çiftçi vatandaşlarımız yabancı otla mücadele çalışmalarını nisan sonuna kadar bitirmeli."

Aslankaya, ilaçlı mücadele yapılan yerlerde arı ve hayvan sahiplerinin de zehirlenme olaylarına karşı tedbirli davranması gerektiğini söyledi.