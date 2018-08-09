Kavak'ta Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu Toplantısı

Kavak'ta, Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu toplantısı düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün toplantı salonunda Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük başkanlığında yapılan toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Berkan Çolak, Maarif Müfettişi Ahmet Cındırıs, daire amirleri ve okul idarecileri katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kursların önemine işaret ederek, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının bu noktada halk eğitimi kurslarına destek vermelerini istedi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yusuf Tanrıöven, 2017-2018 eğitim öğretim döneminde açtıkları 225 kurstan 3 bin 339 kursiyerin yararlandığını belirtti.

Başta İŞKUR olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarından destek aldıklarına işaret eden Tanrıöven, şunları dile getirdi:

"Halk Eğitim Merkezi olarak eğitim öğretim noktasında vatandaşlarımızdan gelen taleplere göre kurs açtık. Özellikle de unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının geliştirilmesi ve yine kurs katılımcılarına ekonomik yönden fayda getirecek bez bebek, tablo, kilim dokuma gibi kursların açılmasına ağırlık verdik. 2018-2019 eğitim yılında önceki dönemlerde açtığımız kursları daha da genişleterek açmaya devam edeceğiz."

Toplantı, Kavak İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün çalışmalarının slaytla gösterilmesinin ardından sona erdi.