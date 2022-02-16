Kavak'ta hasta ve yaşlı bakım hizmetleri kursu açıldı

Kavak Halk Eğitimi Merkezince (HEM) hasta ve yaşlı bakım hizmetleri kursu açıldığı bildirildi.

Kavak HEM Müdürü Zekeriya Ersoy, AA muhabirine, eğitmenliğini Dilek Güler'in yaptığı 160 saat süreli kursa 20 kişinin katıldığını söyledi.

Kurs ile vasıfsız iş gücünü meslek kazandırarak vasıflı hale getirmeyi amaçladıklarını belirten Ersoy, kursun ücretsiz olduğunu, bitiminde başarı sağlayanlara sertifika vereceklerini ifade etti.

Güler de kursiyerlere slayt eşliğinde yaşlıların ve hastaların günlük bakımı, ilaçları takip, kişisel bakım, iletişim ile yaşlılık konularında bilgi vereceklerini kaydetti.