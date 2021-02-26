Kavak'ta hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Samsun'un Kavak ilçesinde hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT timi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü operasyonda, hakkında uyuşturucu imal ve ticaretini yaptığı gerekçesiyle 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y. (45 ) yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y. tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay