Kavak'ta hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
26.02.2021 13:51 | Son Güncelleme: 26.02.2021 13:54
Samsun'un Kavak ilçesinde hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Samsun'un Kavak ilçesinde hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT timi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü operasyonda, hakkında uyuşturucu imal ve ticaretini yaptığı gerekçesiyle 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y. (45 ) yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y. tutuklanarak cezaevine konuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay