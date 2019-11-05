Kavak'ta güz dönemi hububat ekimi hazırlıkları

05.11.2019 13:32

Kavak'ta güz dönemi hububat ekimi hazırlıklarına başlandığı bildirildi.

Kavak Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya, yaptığı açıklamada, toprağın ekime çok iyi hazırlanması gerektiğini söyledi.

Çiftçilere sertifikalı tohum kullanmaları önerisinde bulunan Aslankaya, sertifikalı tohumun hem verimi hem de kaliteyi artırdığını vurguladı.

Aslankaya, Kavak'ta güz döneminde 125 bin dekar arazide hububat ekimi yapıldığını kaydetti.

Kaynak: AA