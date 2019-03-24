Kavak'ta "Geleneksel Tirit Gecesi"

Kavak Belediyesi tarafından "Geleneksel Tirit Gecesi" düzenlendi.

Geleneksel Tirit Gecesi"nde iki bini aşkın vatandaşa ilçenin yöresel yemeği kaz tiridi ikram edildi. Programın açılış konuşmasını yapan Cumhur İttifakı Kavak Belediye Başkan Adayı ve Kavak Belediyle Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "AK Parti olarak Kavak'ta yaşadığımız her seçimi oyumuzu artırarak kapattık. 31 Mart'ta da öyle olacak. Kavak'ta bu iş bitmiştir. Şimdiden seçim akşamı kutlama yapmak üzere hepinize otogar meydanında randevu veriyorum. İlk beş yılımız çıraklık dönemimizdi. Ama öyle çıraklık ki 16 proje ile geldik 70 proje ile kapatıyoruz. Şimdi 31 Mart'tan sonra ustalık dönemimiz başlıyor. Yeni projelerimizle yepyeni bir Kavak ortaya çıkartacağız. Bunun sözünü veriyorum. Yeter ki sizler bu ülkeye çelme takmak isteyenlere meydan vermeyin" dedi.

Kavak'ta gördüğü coşkulu katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek sözlerine başlayan AK Parti önceki dönem Milletvekili Hasan Bari Kurt ise, "Bu gece bir kez daha gördük ki Kavaklı kararını vermiş ve başlayan hizmet kervanı yeni dönemde de devam edecek. AK Parti'li bir belediye ile Kavak beş yılda çok avantajlı bir konuma ulaştı. Kavaklı yine tercihini Cumhur İttifakı'ndan yana kullanarak ilçesinin şahlanış hareketine desteğini verecektir" şeklinde konuştu.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Demir de Kavak'ın son yıllarda ciddi bir kalkınma gerçekleştirdiğini belirterek bundan sonra da alacağı yatırımlarla daha gelişeceğini söyledi. Kendisinin de Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi ile ilçeye her desteği sağlama sözü veren Demir, "Kavak'ın gelişimini bundan sonra hep birlikte yapacak ve bugünkü konumundan daha ileri noktalara taşıyacağız. Size söz veriyorum beş yılda ilçenin 85 mahallesinin tüm sorunlarını çözeceğiz" diye konuştu.

AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz ise, "Görüyorum ki Kavak'ta bu iş bitmiş. Seçim kazanılmış. Bugünden hayırlı uğurlu olsun. 1 Nisan sabahı hep birlikte Samsun ve Kavak'ı doludizgin geleceğe doğru koşturacağız. Şundan kesinlikle emin olunuz ki bundan sonra alacağı yatırım ve hizmetler ile Kavak beş yıl sonra tanınmayacak kadar gelişmiş, kalkınmış bir yer olacak. 31 Mart'tan itibaren yapılacak tüm hizmetler şimdiden hayırlı uğurlu olsun" açıklamasında bulundu. - SAMSUN

Kaynak: İHA