Kavak'ta fedakar öğretmenler okulun bakımını yapıyor

SAMSUN (AA) - Samsun'un Kavak ilçesinde Merkez Şehit İlhan Kuşan Ortaokulu idareci ve öğretmenleri, el ele vererek okulda bakım çalışması başlattı.

Eğitim öğretim yılı birinci dönem ara tatilini değerlendirmek üzere bir araya gelen okul idareci ve öğretmenleri, okulun sorun olan bölümlerinde temizlik, badana, tamirat ve tadilat çalışmalarına başladı.

İdareci ve öğretmenler, ara tatili süresinde okulun bakım, onarım ve badana çalışmalarının tamamlanacağını söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük de Merkez Şehit İlhan Kuşan Ortaokulu'nu ziyaret ederek, burada görevlilerle sohbet etti.

İdareci ve öğretmenlerin davranışlarından memnun kaldığını dile getiren Büyük, kendilerine teşekkür etti.