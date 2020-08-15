Kavak'ta erken mısır hasadı Kavak Ziraat Odası Başkanlığı çiftçilerin mısır hasadına bu yıl erken başladığını bildirdi.

Kavak Ziraat Odası Başkanlığı çiftçilerin mısır hasadına bu yıl erken başladığını bildirdi.

Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya, ilçede elverişsiz hava koşulları dolayısıyla çiftçilerin mısır üretiminde mağduriyet yaşadıklarını söyledi.

İlçe genelindeki 5 bin dekar arazide mısır tarımı yapıldığını belirten Aslankaya, "İlçemizde coğrafi ve iklim koşullarına göre nisan sonlarına doğru mısır ekimi yapılır. Mayıs ve haziranda görülen yağış temmuzda yerini kurak ve sıcak havaya bıraktı. Bu da mısırın yetişmesini olumsuz yönde etkiledi. Mısır sapları gelişmeden erken kurumaya yüz tuttu. Haliyle çiftçilerimiz bu durumda eylülde yapılması gereken mısır hasadına 20-25 gün kadar erken başladı." dedi.

Kaynak: AA