Kavak'ta din görevlileri toplantısı Samsun'un Kavak ilçesinde din görevlilerine yönelik istişare ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Samsun'un Kavak ilçesinde din görevlilerine yönelik istişare ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.İlçe Müftülüğünce Yaşar Doğu Mahallesi'ndeki Merve Camisi'nde düzenlenen eylül ayı istişare ve bilgilendirme toplantısı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Müftülük memuru İlhan Özkan'ın açılış konuşmasının ardından, cami ve mescitlerin genel durumları ile yürütülen hizmetlerin değerlendirilmesi yapıldı; Diyanet İşleri Başkanlığı, Samsun Müftülüğü ve Kavak Kaymakamlığından gelen talimat ve duyurular görüşüldü.

Toplantıya katılan Kaymakam İbrahim Engin Şenay, din görevlilerinin görev mahallindeki vatandaşları maske takma, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymaları, aksine davranan kişiler hakkında işlem yapılacağı konusunda bilgilendirmesini istedi.

Programa İlçe Müftüsü Yakup Belen, din görevlileri ile müftülük personeli katıldı.

Kaynak: AA