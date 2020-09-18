Kavak'ta din görevlileri toplantısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kavak'ta din görevlileri toplantısı

Samsun'un Kavak ilçesinde din görevlilerine yönelik istişare ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Kavak'ta din görevlileri toplantısı
18.09.2020 13:57 | Son Güncelleme: 18.09.2020 14:00

Samsun'un Kavak ilçesinde din görevlilerine yönelik istişare ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.İlçe Müftülüğünce Yaşar Doğu Mahallesi'ndeki Merve Camisi'nde düzenlenen eylül ayı istişare ve bilgilendirme toplantısı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Müftülük memuru İlhan Özkan'ın açılış konuşmasının ardından, cami ve mescitlerin genel durumları ile yürütülen hizmetlerin değerlendirilmesi yapıldı; Diyanet İşleri Başkanlığı, Samsun Müftülüğü ve Kavak Kaymakamlığından gelen talimat ve duyurular görüşüldü.

Toplantıya katılan Kaymakam İbrahim Engin Şenay, din görevlilerinin görev mahallindeki vatandaşları maske takma, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymaları, aksine davranan kişiler hakkında işlem yapılacağı konusunda bilgilendirmesini istedi.

Programa İlçe Müftüsü Yakup Belen, din görevlileri ile müftülük personeli katıldı.

Kaynak: AA

AA Editörü - Mustafa Günay
Mustafa Günay
AA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Muharrem İnce Süleyman Soylu Mustafa Destici Selahattin Demirtaş
Magazin Alişan Barış Falay Acun Ilıcalı Okan Bayülgen
Spor Falcao Sörloth Tisserand Malcolm Thomas Mehmet Özdilek
Daha Fazla Uefa Karar Avrupa Otomobil
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kavak'ta din görevlileri toplantısı - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.9.2020 14:01:39. #1.14#
title