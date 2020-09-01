Kavak'ta dev Türk bayrağı bakıma alındı
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Kavak'ta dev Türk bayrağı bakıma alındı

Kavak'taki bir akaryakıt istasyonunda dalgalanan dev Türk bayrağı bakıma alındı.

Kavak'ta dev Türk bayrağı bakıma alındı
01.09.2020 13:45 | Son Güncelleme: 01.09.2020 14:20

Kavak'taki bir akaryakıt istasyonunda dalgalanan dev Türk bayrağı bakıma alındı.

Hava şartları dolayısıyla kenarlarında sökülmeler meydana gelen bayrağın bakım ve tamiratına terzi Ömer Yetik tarafından başlanıldı.

Terzi Yetik, "Türkiye'nin en büyük Türk bayrağı ilçemizde dalgalanıyor. Rüzgardan kenar kısımlarında sökülmeler oldu. Makinemi bayrağımızın bulunduğu yere getirerek tamiratına başladım. Gereken tamiratını yaptıktan sonra kara yolundan geçen yerli ve yabancı kişilerden yoğun ilgi gören dev Türk bayrağımızı tekrar göndere çekeceğiz." dedi.

Samsun-Ankara kara yolunun Kavak ilçesi Hacıllı Mahallesi mevkisindeki bir akaryakıt istasyonunda 9 yıldır dalgalanan dev Türk Bayrağı, 57x35 metre ebadında ve yaklaşık 450 kilo ağırlığında.

Kaynak: AA

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