Kavak'ta Çocuk Hakları Semineri

Kavak ilçesinde toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddet ve cezai tedbirler ile erken yaşta evlilikler, çocuk hakları, ihmal ve istismar konulu seminer düzenlendi.

Samsun Valiliği Yerel Eşitlik Birimi tarafından Kavak Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen seminere, Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, Emniyet Müdürü Vekili Berkan Çolak, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Eyüp Ünlü, daire amirleri, İlçe Jandarma Komutanlığı ve sağlık personeli katıldı.

Seminerde, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü personellerinden Sosyolog Yeşim Akçagün ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Figen Çavuşoğlu tarafından çocuk hakları, çocuk ihmal ve istismarı, erken yaşta evlilikler, erken yaşta yapılan evliliklerin zararı, gelenekler görenekler ve dini inançların yanlış algısı, eğitimsizlik ve aile içi şiddet, toplumsal cinsiyette eşitlik, toplumsal cinsiyet temelli eşitsizlik alanları, toplumsal cinsiyette hakkaniyet, erkekler için toplumun değer kalıbı, kadınlardan beklenen kalıp roller, toplumsal cinsiyet rollerinin toplumsal yaşama etkisi, toplumsal cinsiyet rollerinin aile yaşamına etkisi, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, kadına yönelik şiddet ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi konuları anlatıldı.

Seminer katılımcılar tarafından yöneltilen soruların cevaplandırılmasının ardından sona erdi.