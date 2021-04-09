Kavak'ta çiftçilere yüzde 75 hibe destekli 8 bin 750 kilogram tohum dağıtıldı

Samsun'un Kavak ilçesinde çiftçilere kaba yem üretimine destek sağlamak amacıyla yüzde 75 hibe destekli 8 bin 750 kilogram tohum dağıtıldı.

Samsun'un Kavak ilçesinde çiftçilere kaba yem üretimine destek sağlamak amacıyla yüzde 75 hibe destekli 8 bin 750 kilogram tohum dağıtıldı.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü Ramazan Akçan Konferans Salonu'nda Mera Islah ve Amenajman Projesi kapsamında 1410 dekar alanda ekim yapmak üzere 25 çiftçiye yüzde 75 hibe destekli 8 bin 750 kilogram yonca, silajlık mısır, yem bezelyesi ve korunga tohumu verildi.

Kaymakam Ömer Saygılı, burada yaptığı konuşmada, hayvan yetiştiriciliğinde yem bitkileri üretiminin önemine dikkati çekerek, üreticilere yem bitkileri ekimi için tohum desteği sağlanmasındaki çalışmalarından dolayı Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam'a teşekkür etti.

Saygılı, "Bu hiç küçümsenmeyecek bir orandır. İlçemiz, hayvancılığın geliştirilmesinde önemli konuma sahip. Gerek yem ve gerekse diğer destekleri fırsat olarak değerlendirmelisiniz. Sizlere bereketli bir ekim sezonu diliyorum." dedi.

Programa Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ergin Taş, İlkadım Ziraat Odası Başkanı ve Samsun Ziraat Odaları Koordinatörü Hasan Tütüncü, Kavak Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya ile çiftçiler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay