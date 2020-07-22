Kavak'ta buğday hasadı başladı Kavak Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya, ilçede buğday hasadına başlandığını bildirdi.

Kavak Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya, ilçede buğday hasadına başlandığını bildirdi.

Aslankaya, AA muhabirine, ilçe merkezi ve bağlı mahallelerdeki buğday ekili arazilerde hasat yapıldığını söyledi.

Elverişsiz hava koşulları nedeniyle ürün verim kaybı gözlendiğini belirten Aslankaya, "Kış mevsiminde yeteri kadar kar yağmadı. Buğday ekili araziler soğuklama denilen devreyi yaşamadı. Haziran ayında da aşırı miktarda görülen yağışlar ve hava sıcaklığı, ürünün yeterli miktarda gelişmesini etkiledi." dedi.

Biçerdöver sahibi Mehmet Duman da hasada başlamadan önce dane kaybına karşı biçerdöverin bakım ve ayarını yaptırdıklarını anlattı.

Hasat yapılacak tarlanın önce kontrolünü yaptıklarını dile getiren Duman, "Uygunsa ve hava şartları da elverişliyse hasat ediyoruz. Sıklıkla dane kaybı olup olmadığını kontrol ediyoruz. Dönüm başına biçme ücreti olarak Samsun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen 28 lira alıyoruz. Biçim yaptığımız tarladan yeterli ürün alınamazsa biçim ücretini 25 liraya kadar düşüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA