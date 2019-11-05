Kavak'ta bozulan yollar onarılıyor

05.11.2019 12:06

Kavak ilçesinde doğal gaz hattı dolayısıyla bozulan cadde, yol, sokak ve kaldırımlarda onarım çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, ilçe merkezinde doğalgaz çalışmaları nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Caddesi ile Soğuksu Mahallesi ve Mehmet Paşa Mahallesi'ndeki çok sayıdaki sokakta yolların bozulan kısımlarında bakım çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

Çalışmalara Adnan Menderes Caddesi'nde devam ettiklerini söyleyen Sarıcaoğlu, "Özellikle caddelerde bakım ve onarımdan ziyade renkli taşlar kullanarak caddelerimizi şekillendirerek düzenliyoruz." dedi.

Amaçlarının Kavak ilçesini modern ve yaşanabilir bir kent haline getirmek olduğunu ifade eden Sarıcaoğlu, doğal gaz hattı geçirilmesi sırasında bozulan yolları yağmur ve kar yağışı başlamadan tamamlamaya gayret edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA