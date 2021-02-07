Kavak'ta bir hayvansever bitkin düşen kargaya sahip çıktı
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Kavak'ta bir hayvansever bitkin düşen kargaya sahip çıktı

07.02.2021 14:15 | Son Güncelleme: 07.02.2021 14:15
Kavak'ta bir hayvansever bitkin düşen kargaya sahip çıktı

Kavak'ta bitkin düşüp bir apartmanın çatısından düşen kargaya hayvansever Yunus Gebesoy sahip çıktı.

Kavak'ta bitkin düşüp bir apartmanın çatısından düşen kargaya hayvansever Yunus Gebesoy sahip çıktı.

Gebesoy, ekmek almak üzere markete giderken Adnan Menderes Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın çatısından düşen bir karga gördü.

Caddede kuaförlük yapan Gebesoy, bitkin düşen kargayı iş yerine götürerek su ve yiyecek verdi.

Küçüklüğünde güvercin yetiştiriciliği yapması dolayısıyla hayvanlara karşı sevgi beslediğini belirten Gebesoy, "Karga aç kaldığından bitkin ve zayıf düşmüş. Hayvan düşmenin etkisiyle de şoka girmiş. Herhangi bir yerinde yara yoktu. Pazar günü olduğundan karganın tedavisini yaptırmak üzere veteriner hekimi bulamadım. Kısıtlama dolayısıyla boş kalan sokaklarda sadece sokak hayvanları dolaşıyor." dedi.

Gebesoy, kargayı sağlığına kavuşmasının ardından serbest bırakacağını dile getirerek, "Hayvanlar da Allah tarafından yaratıldı ve insanlara emanet edildi. İnsanlar yemek ve ekmek atıklarını çöpe atma yerine boş arazilere hayvanlar için bırakabilir." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

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