Kavak'ta Besicilere Kış Bakımı Uyarısı

Kavak Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya, hayvan yetiştiricilerine kış bakımı konusunda uyarıda bulundu.

Kış mevsiminde soğuktan hayvanların da etkilendiğini vurgulayan Aslankaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvanların kış mevsiminde beslenmesine önem verilmesi gerektiğini söyledi.

Aslankaya, kış boyunca hayvanların tüketeceği kaba yemlerin kontrolünün yapılması gerektiğine de dikkati çekti.

Hayvanlara verilecek yemlerde küflenme ve bozulma olabileceğini de hatırlatan Aslankaya, "Bunun için yemler kontrol edilmeli. Yemde bozulma varsa hayvanlara yedirilmemelidir. Ayrıca hayvanlara kış mevsiminde sadece kaba yem verilmesi yeterli değil, konsantre yem ve vitamin, mineraller de verilmesi gerekir. Sadece kaba yem verilirse vitamin ve mineral madde azlığı nedeniyle hayvanın süt verimi düşebilir." dedi.

Aslankaya, diğer taraftan hayvanların sağlıklı yavrulamaları, zayiat vermemeleri için ahır içi nem, sıcaklık ve havalandırma koşullarına da dikkat edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi