Kavak'ta asayiş ve değerlendirme toplantısı yapıldı

Kavak Kaymakamlığınca asayiş ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Kaymakam Ömer Saygılı başkanlığında Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Furkan Göktürk ve Emniyet Müdürü Ahmet Yöntem katıldı.

Toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkında alınan ve alınması gereken tedbirler görüşüldü.

Jandarma Komutanı Göktürk ve Emniyet Müdürü Yöntem'in görüşlerini aktardığı toplantıda, ayrıca hafta sonu uygulanan 56 saat süreli sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin ilçedeki durum değerlendirildi.

Vatandaşların kısıtlama ile alınan tedbirlere uyum sağlamasından dolayı memnuniyetlerini ifade eden Kaymakam Saygılı, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbir alınmasını, yürütülen kontrol ve denetimlere aralıksız devam edilmesini istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay