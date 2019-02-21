Kavak'ta Adaylara Kahvaltılı Tanıtım

Cumhur İttifakı Kavak Belediye Meclis Üyesi adayları düzenlenen bir programla partililere ve vatandaşlara tanıtıldı.

AK Parti Kavak İlçe Başkanlığı, düzenlediği kahvaltı programı ile listeye giren MHP ve AK Parti'li yeni belediye meclis üyesi adaylarını, partililere ve teşkilata tanıttı. Programa MHP Kavak İlçe Başkanı Cahit Kamber de katıldı. AK Parti Kavak İlçe Başkanlığı binası toplantı salonunda kabalalık bir katılımla yapılan programın açılışını yapan AK Parti İlçe Başkanı Osman Atlı, "Bundan sonra tüm gücümüzle sahalardayız. Artık seçim startını verdik. Hep birlikte güç birliği içinde çalışacak ve 31 Mart seçimlerinde en iyi neticeyi alacağız. Buna olan inancımız tamdır" dedi.

Tanıtım programında konuşan Kavak Cumhur İttifakı AK Parti Belediye Başkan Adayı İbrahim Sarıcaoğlu ise görevde olduğu ilk beş yıllık dönemde Kavak'a hayal olarak görülen yatırımları ve hizmetleri kazandırdığını belirterek yeni dönemde çok daha fazlasını hayata geçirmek için güçlü desteğe ihtiyaç olduğunu söyledi.

Yeni dönemde hizmet verecek belediye meclis üyesi adaylardın kesinleştiğini hatırlatan Sarıcaoğlu, "Bu kutlu yolda meclis üyelerimizde bir bayrak değişimi yaşandı. Ne mutlu bize ki hiçbir arkadaşımız nefis yapmadı, kırılganlık göstermedi. İşte AK Parti'yi başarıya taşıyan ruh bu ruhtur" diye konuştu.

Konuşmasında 31 Mart seçimlerinde kendilerine yüzde 80 oy alma gibi bir hedef koyduklarına da değinen Sarıcaoğlu, "Bizim kendimize koyduğumuz hedefimiz bu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da Samsun'a geldiklerinde verdiğimiz sözümüz de bu. Onun için dur durak bilmeden çok çalışarak, her kapıyı çalıp her ferde ulaşarak bu hedefe ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

Kavak Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Sarıcaoğlu, AK Parti ile MHP'li meclis üyeleri ve ilçe teşkilat başkanları tanıtım programı ardından hep birlik ilçede esnaf ziyaretleri yaparak 31 Mart seçimleri için destek istediler. - SAMSUN

Kaynak: İHA