Kavak'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

Kavak İlçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Dolayısıyla program düzenlendi.

Kavak Halk Eğitimi Merkezinde salonunda gerçekleştirilen programa, usta öğreticiler ve kadınlar katıldı.

Kavak HEM Müdürü Zekeriya Ersoy, burada yaptığı konuşmada, kadınların toplumdaki önemine dikkati çekti.

Hayatın her aşamasında sevgi, şefkat ve üretkenlikleriyle yer alan kadınların huzurlu ve sağlıklı toplumun temel taşı olduğunu anlatan Ersoy, " Kurtuluş Savaşı'nda sırtında top mermisi taşıyan Nene Hatunların, Ayşe Anaların, Şerife Bacıların torunlarını günümüzde Türkiye'yi ve Cumhuriyeti aydınlık yarınlara taşımanın çabası içerisinde görmenin gururu ve onurunu yaşıyoruz. Yılda bir defa sembolik olarak kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü anlamına uygun değerlendirerek yaşamımızın her anında kadınlarımıza gereken değeri ve saygıyı göstermeliyiz." dedi.

Program, kadınlara karanfil verilmesinin ardından sona erdi.