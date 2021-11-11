Kavak'ta 8 bin 750 karaçam fidanı toprakla buluşturuldu - Haberler
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Kavak'ta 8 bin 750 karaçam fidanı toprakla buluşturuldu

AA / Mustafa Günay - Haberler | Güncel
Kavak'ta 8 bin 750 karaçam fidanı toprakla buluşturuldu

Kavak ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle 8 bin 750 karaçam fidanı dikildi.

Kavak ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle 8 bin 750 karaçam fidanı dikildi.

Şehit Polis Memuru Nurettin Cinsoy adına doğum yeri Divanbaşı Mahallesi ile Kayaköyü Mahallesi mevkisinde yanan toplamda 50 bin metrekare çıplak orman arazisinde 8 bin 750 adet karaçam fidanının toprakla buluşturulmasında konuşan Kavak Orman İşletme Müdürü Özkan Güneş, tüm yurtta eş zamanlı fidan dikim etkinliği gerçekleştirildiğine işaret etti.

Güneş, Kavak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı orman işletme şefliklerinde de fidan dikim çalışmalarına devam edileceğini kaydetti.

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Amasya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Rıdvan Kalelioğlu, Kavak İlçe Jandarma Komutanı Ali Rıza Yıldız, Jandarma Asayiş Bölük Komutanı Teğmen Furkan Göktürk, Emniyet Müdürü Vekili Seyfettin Güveli, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve vatandaşlar fidan dikti.

AA / Mustafa Günay - Son Dakika Haberleri
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