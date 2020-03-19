Kavak'ta 65 yaş üstü ihtiyaç sahiplerine kapıda yardım Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, koronavirüs tehlikesi dolayısıyla 65 yaş üzerindeki ihtiyaçlı yaşlılara kapıda yardım yapacaklarını bildirdi.

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, koronavirüs tehlikesi dolayısıyla 65 yaş üzerindeki ihtiyaçlı yaşlılara kapıda yardım yapacaklarını bildirdi.

Şenay, ihtiyaç sahibi vatandaşların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında kayıtlarının olduğunu, kısa süre içinde 65 yaş üzerinde, maddi durumu yerinde olmayan yaşlılara gıda paketi ve el dezenfektan malzemelerini evlerine götürerek kapıda teslim edeceklerini söyledi.

Devletine güvenen ve tüm uyarıları dikkate alan vatandaşlara teşekkür eden Şenay, "Devletimiz her zaman sizin yanınızdadır. Koronavirüs tehlikesiyle karşı karşıyayız. Bu tehlikeyi kolayca atlatabilme görevi hepimize düşüyor. Evimizden dışarı çıkmamaya özen gösterelim. Genelde tüm vatandaşlarımızda telefon var. İhtiyaçlarımızı sokağa çıkma yerine telefonla halline çalışalım. Devletimize güvenelim, uyarılarını dikkate alalım." dedi.

Kaynak: AA