Kavak'ta 2021 Yılı Asayiş ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı başkanlığında 2021 yılı asayiş ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Rıza Yıldız ve Emniyet Müdürü Vekili Seyfettin Güveli Ahmet katıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü görev sahasındaki 2021 yılı asayiş ve değerlendirmesinin yapıldığı toplantıda Kaymakam Saygılı, asayiş ve trafik konusundaki eğitim, kontrol ve denetimlerin önemine dikkati çekti.

Özellikle gençlerin ve vatandaşların yoğunlukta bulunduğu kafe, semt pazarı ve park gibi yerlerde denetimlerin sıklaştırılmasını isteyen Saygılı, özellikle insan sağlığını tehdit eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında sürücü ve vatandaşlara yönelik bilgilendirmelerde bulunulmasını istedi.

Kavak'ta 2021 yılında önceki yıla oranla asayiş olaylarında önemli miktarda azalış gösterdiği kaydedildi.

AA / Mustafa Günay - Son Dakika Haberleri

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