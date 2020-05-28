Kavak'ta 1741 aileye 1,4 milyon liralık yardım Kavak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde ihtiyaç sahiplerine 1 milyon 410 bin liralık yardım yapıldığı bildirildi.

Kavak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde ihtiyaç sahiplerine 1 milyon 410 bin liralık yardım yapıldığı bildirildi.

Kaymakam İbrahim Engin Şenay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında 1097 aileye 1000'er lira nakdi yardım yapıldığını bildirdi.

e-Devlet üzerinden yapılan başvuruların değerlendirilmesine devam edildiğini aktaran Şenay, "Devletimiz, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında halkımıza destek vermiştir. Pandemi sürecinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından faz 1 ödemeleri kapsamında 374, faz 2 kapsamında 456, Kaymakamlık tarafından değerlendirilenlerden de faz 3 kapsamında 267 olmak üzere 1097 aileye toplam 1 milyon 97 bin lira yardım yapıldı. Ayrıca pandemi sürecinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı öz kaynaklarıyla 543 haneye 291 bin 100 lira nakdi yardım, 101 haneye de 22 bin lira değerinde gıda paketi yardımında bulunuldu." dedi.

Kaynak: AA