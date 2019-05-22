Kavak'ta 100. Yıl Etkinlikleri

Kavak'ta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında anaokulu öğrencilerine konser verildi.

Kavak Cumhuriyet Anaokulunda minik öğrencilere yönelik düzenlenen müzik şöleninde Rıdvan Çelikel Fen Lisesi Müzik Öğretmeni Anıl Somuncu, 11 öğrenciden oluşan müzik grubu ile kahramanlık şarkıları seslendirdi.

Somuncu, söz ve bestesi kendisine ait "Mustafa Kemal'im" şarkısını da öğrencileriyle birlikte söyledi.

Anaokulu Müdürü Murat Toraman, öğrencilere verdikleri müzik ziyafetinden dolayı Somuncu ve ekibine teşekkür etti.

Kaynak: AA