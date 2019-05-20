Kavak'ta 100. Yıl Coşkusu

Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 100. yıldönümü, Kavak'ta çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Milli Mücadele'nin 100. yıldönümü kutlamaları Kavak'ta da çeşitli etkinliklerle yapıldı. Kutlamalara bu yıl 6. gerçekleştirilen "Tarihe Yolculuk Yürüyüşü" ile Ata Yolu'nu izleyerek ilçeye gelen SAMVOS Kulübü üyeleri de ayrı bir renk kattı.

Kavak'ta ki etkinliklere bu yıl Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı ve çeşitli illerinden gelen temsilcileri de katıldı. Kutlamalar kapsamında ayrıca Kavak Kaymakamı Recep Koşal, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sefer Arlı, Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, İlkadım Belediye Başkanı Necaatin Demirtaş, KADEF Başkanı Bayram Erişgin, MHP İlçe Başkanı Cahit Kamber, belediye meclis üyeleri, öğrenciler ve vatandaşların katılımı ile "Gençlik Yürüyüşü" gerçekleştirdi.

Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen törende Milli Mücadele'de Kavak'ın önemli bir yeri olduğunu ama bunun yeterince bilinmediğini ifade eden Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Atatürk'ü Anadolu topraklarında bağrına ilk basan Kavak ve Kavaklı olmuştur. Tüm ülkeyi alev alev saran milli direnişin ilk kıvılcımı bizim ilçemizden Rum çetelere karşı mücadele eden Kavaklı Canbolatoğlu Çerkez Ekrem Bey'in Atatürk'e 200 adamı ile katılması ile çakılmış ve dalga dalga tüm yurda dağılmıştır" diye konuştu.

Milli Mücadele yolu Ankada'da bitecek

Milli Mücadele'nin kolay kazanılmadığını söyleyen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sefer Arlı, zor bir coğrafyada bulanan Türkiye'nin her zaman güçlü olması gerektiğini, bunun için de ülkece çok çalışıp, daha çok üretim yapılması gerektiğini ifade etti. Arlı, Samsun'dan başlayan Milli Mücadele Yolu'nu Ankara'da Ulus'ta noktalanmak üzere Amasya, Sivas, Erzurum'da kapsayacak biçimde olması için çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

İlkadım Belediye Başkanı Necaatin Demirtaş da Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için ayak bastığı bir ilçenin belediye başkanı olmanın onurunu yaşadığını vurguladı. Demirtaş, "Kurtuluş Mücadelesi'nin Samsun'dan bizim şehrimizden başlamış olması bizler için bir ayrıcalıktır. Yapacağımız çalışmalarla Atatürk'ün kullandığı güzergah üzerindeki tarihi yolculuğu daha canlı hale getirecek. Çocuklarımıza bu tarihi yaşatacağız" derken KADEF Başkanı Bayram Erişgin ise, "Milli Mücadele'nin ilk kıvılcımı Kavak'tan çıktığı gibi, aziz milletimizin kazma, kürek, çapayla verdiği Milli Mücadele'yi anlatan kahramanlık destanının ilk sayfası da Kavak'ta yazılmıştır. Kavak'ı geçmeden Havza'ya Amasya'ya varılmaz. İşte bizler bunu anlatmak için buradayız" ifadelerini kullandı.

Kavak Kaymakamı Recep Koşal da 19 Mayıs 1919'un gençlere çok iyi anlatılması gerektiğini dile getirdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA