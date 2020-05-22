Kavak SYDV'den ramazan yardımı Kavak Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ilçedeki gazi ve şehit yakınları ile yardıma muhtaç ailelere ramazan dolayısıyla gıda ve nakdi yardım yapıldığı bildirildi.

Kavak Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ilçedeki gazi ve şehit yakınları ile yardıma muhtaç ailelere ramazan dolayısıyla gıda ve nakdi yardım yapıldığı bildirildi.

Kaymakam ve SYDV Mütevelli Heyeti Başkanı İbrahim Engin Şenay, Mütevelli Heyeti'nin aldığı karar kapsamında 45 ihtiyaç sahibi aileye gıda, gazi, şehit ailesi ve ihtiyaç sahibi 317 kişiye toplam 118 bin 200 lira nakdi yardım yapıldığını söyledi.

Ramazan ayı ve bayramı dolayısıyla yapılan yardımların hak sahiplerine ulaştırıldığını belirten Şenay, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ramazan ayını ve bayramı bolluk içinde geçirmelerini sağlamak amacıyla tüm imkanlarımızı kullanarak yardımlarımızı yaptık. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımıza yapılan gıda ve nakdi yardım Vefa Sosyal Destek Grubumuz tarafından evlerine götürülerek, kapıda kendilerine teslim edildi. Diğer ihtiyaç sahibi olanların da bankadaki hesaplarına yatırıldı." dedi.

Kaynak: AA