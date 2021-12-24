Kavak Sınırlı Sorumlu Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifinin yeni binası hizmete girdi

KAVAK, SAMSUN (AA) - Kavak Sınırlı Sorumlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin yeni hizmet binasının faaliyete girdiği bildirildi.

Kooperatif Başkanı Osman Atlı, AA muhabirine, temeli 2018 yılında atılan yeni hizmet binasının büyük oranda tamamlandığını, ikinci kat ve bazı bölümlerinin hizmete açıldığını söyledi.

Bugüne kadar toplam 650 bin lira harcama yapıldığını belirten Atlı, "Yeni hizmet binası için Kavak Belediyesi ve üye esnaf vatandaşlardan 400 bin lira destek geldi. 50 yıl önce yapılmış kooperatif binamız ihtiyaca cevap vermiyordu. Belediye tarafından ihale edilen ilçe hükümet konağı arkasındaki eski aşevi binasını alarak 2018 yılında 600 metrekare alanda kooperatif binası temelini attık. 2 katlı olan binanın ikinci katını tamamlayıp taşındık. İnşaat halindeki birinci katını da lokal, toplantı ve konferans salonu olarak düzenleyeceğiz." dedi.

Atlı, kooperatif hizmet binası yapımında maddi ve manevi destek veren Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu ve üye esnaflara teşekkür etti.

Atlı, kooperatif hizmet binasının tamamen bitmesinin ardından açılış töreni düzenleyeceklerini kaydetti.

AA / Mustafa Günay - Son Dakika Haberleri

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