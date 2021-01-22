Kavak Sağlık Müdürü Koçoğlu'ndan karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarı
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Kavak Sağlık Müdürü Koçoğlu'ndan karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarı

22.01.2021 15:59 | Son Güncelleme: 22.01.2021 16:02
Kavak Sağlık Müdürü Koçoğlu'ndan karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarı

Kavak İlçe Sağlık Müdürü Abdulkadir Koçoğlu, karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarılarda bulundu.

Kavak İlçe Sağlık Müdürü Abdulkadir Koçoğlu, karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarılarda bulundu.

Koçoğlu, rengi ve kokusu bulunmayan karbonmonoksit gazının yüksek düzeyde alınması durumunda birkaç dakika içinde ölüme neden olduğunu söyledi.

Karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı alınacak önlemlerin basit fakat hayati derecede önemli olduğunu vurgulayan Koçoğlu, "Kış aylarında, özellikle alçak basınçlı havalarda bilgisizlik, tedbirsizlik ve ihmal yüzünden soba, şofben, baca zehirlenmesi olayları ile karşılaşmaktayız. Karbonmonoksit, vücuda solunum yolu ile girer ve doğrudan kana geçerek oksijen alımını engellemek suretiyle zehirlenme ve ölüme neden olur. Karbonmonoksit zehirlenmeleri sıklıkla kapalı ve iyi havalandırılmayan ortamlarda, açık ocaklar, bacası iyi çekmeyen soba, şofben ve bacasız gaz sobalarında yakıtın iyi yanmaması nedeniyle meydana gelir. Karbonmonoksitle meydana gelen zehirlenmelerde kısa süre içinde tıbbi müdahale yapılmazsa, zehirlenmeler ölümle sonuçlanabilir." dedi.

Karbonmonoksit zehirlenmesinde ilk belirtilerin baş ağrısı, yorgunluk hissi, mide bulantısı, ciddi zehirlenmelerde de baş dönmesi, kusma, bilinç kaybı ve ölüm görüldüğünü anlatan Koçoğlu, lodos görülen zamanlarda özellikle geceleri baca tepmeleri ve sızıntılara karşı sobaların söndürülmesi gerektiğini belirtti.

Koçoğlu, herhangi zehirlenme belirtisi görülmesi halinde en kısa zamanda 112 Acil Çağrı merkezinin aranması gerektiğini kaydetti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

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