Kavak Pazarcılar Derneği Başkanı Şahin'den semt pazarında fiyat denetimi
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Kavak Pazarcılar Derneği Başkanı Şahin'den semt pazarında fiyat denetimi

04.02.2021 15:49 | Son Güncelleme: 04.02.2021 15:54
Kavak Pazarcılar Derneği Başkanı Şahin'den semt pazarında fiyat denetimi

Kavak Pazarcılar Derneği Başkanı Erdal Şahin, pazarcı esnafına yönelik fiyat denetimi yaptı.

Kavak Pazarcılar Derneği Başkanı Erdal Şahin, pazarcı esnafına yönelik fiyat denetimi yaptı.

Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ürünlerdeki fiyat artışına yönelik uyarısının ardından semt pazarında fiyat denetimi gerçekleştirdi.

Şahin, AA muhabirine, denetiminde fahiş fiyatlı ürün satan pazarcı esnafına rastlamadığını söyledi.

Pazarcı esnafı olarak müşteri memnuniyetini ön plana çıkardığımız gibi ürünleri uygun fiyatla sattıklarını anlatan Şahin, "Vatandaşımızın alım gücünü düşürecek olan her türlü haksız kazancın ve ticaretin karşısındayız." dedi.

Şahin, denetim sırasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında belirlenen kurallarına da uyulması gerektiği yönünde uyarıda bulunduklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

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