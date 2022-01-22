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Kavak OSB Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

Kavak OSB Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı
AA / Mustafa Günay - Haberler | Güncel

Kavak Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Kavak Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı başkanlığında Kavak Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu ve Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Müdürü Ali İhsan Uzun katıldı.

Toplantıda Kavak OSB'nin 2022 yılı bütçesi onaylandı, OSB'nin sahasının genişletilmesine ilişkin görüş birliğine varıldı. Alan genişletilmesine ilişkin evrakların Bakanlığa gönderilmesi karara bağlandı.

Kavak OSB'de faaliyet halinde 31, yapım aşamasında 4, proje aşamasında da 8 fabrika bulunduğu öğrenildi.

AA / Mustafa Günay - Son Dakika Haberleri

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