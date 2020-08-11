Kavak Öğretmenevi'nde hijyen eğitimi Kavak Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğünce Öğretmenevi çalışanlarına yönelik hijyen eğitimi düzenlendi.

Kavak Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğünce Öğretmenevi çalışanlarına yönelik hijyen eğitimi düzenlendi.

Kavak HEM Müdürü Zekeriya Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Öğretmenevi'nde düzenlenen 48 saat süreli hijyen eğitimine 12 çalışanın katıldığını söyledi.

Kurs eğitmeni olarak Nehir Yılmaz'ın görevlendirildiğini belirten Ersoy, "Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzce hazırladığımız Hijyen Eğitimi Projesi kapsamında ilçemizde bulunan iş yerlerinde çalışan personele yönelik hijyen eğitimi vermeyi kararlaştırdık. Bu kapsamda ilk eğitimimizi Öğretmenevi çalışanlarına yönelik düzenledik. Kurs sonunda başarılı olanlara sertifika vereceğiz." dedi.

Hijyen eğitimine karşı katılımcıların yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Nehir Yılmaz, kursta hijyen, sunum ve görgü kuralları gibi konularda eğitim vereceklerini kaydetti.

Kavak Öğretmenevi Müdürü Ali Soylu, düzenlenen kurs için HEM Müdürü Ersoy'a teşekkür etti.

Kaynak: AA