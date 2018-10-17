Kavak Myo Müdürü Menek, Kaymakam Koşal'ı Ziyaret Etti

Samsun Üniversitesi Kavak Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Necati Menek, Kaymakam Recep Koşal'ı ziyaret etti.

Menek, Kaymakam Koşal'ı ziyaret ederek, meslek yüksekokulu ile devam eden çevre düzenlemesi ve öğrenci yurdu çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Koşal, Menek'e teşekkür ederek, imkanları dahilinde Kavak Meslek Yüksekokuluna destek vereceklerini ifade etti.