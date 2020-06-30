Kavak Müftüsü Belen'den kurbanlık açıklaması Kavak Müftüsü Yakup Belen, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Kavak Müftüsü Yakup Belen, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Belen, AA muhabirine, kurbanlık alacak vatandaşların tercihlerini yaparken dikkatli davranmaları gerektiğini söyledi.

Bir hayvanın kurbanlık olabilmesi için bazı şartları taşıması gerektiğini vurgulayan Belen, "Kurban alınırken hayvanın sağlıklı olmasına dikkat dikkat edilmesi gerekir. Hasta, zayıf, bazı azaları eksik, dişlerinin çoğu dökülmüş, kuyruğu ve memesi kesik, gebe hayvanın kesilmemesi gerekir. Dinimize göre koyun ve keçinin kurban olabilmesi için bir yaşını, büyükbaş hayvanların ise 2 yaşını tamamlaması gerekiyor." dedi.

Belen, kurbanın vekalet yoluyla da kesilebileceğini kaydetti.

Kaynak: AA