Kavak Müftüsü Belen'den çiftçilere anız uyarısı Kavak Müftüsü Yakup Belen, çiftçilere anız uyarısında bulundu.

Kavak Müftüsü Yakup Belen, çiftçilere anız uyarısında bulundu.

Belen, anızla birlikte birçok canlının yakılmasının hiçbir mazereti olmayacağını belirtti.

Anız yakılmasının topraktaki canlıları yok ettiğini anlatan Belen, "Topraktaki canlıları diri diri yakmanın hiçbir mazereti yoktur. Bu açıdan anız yakmak canlıların ölümüne sebep verdiği için dinen caiz kabul edilen bir uygulama değildir. Cenab-ı Allah insanlara, hayvanlara, çevreye ve tabiata zarar veren her fiil ve hareketi haram kılmıştır. Yaz mevsiminde biçilen ekinlerin tarlada kalan ve anız denilen saplarının yakılması son derece tehlikeli sonuçlar doğuran ve vebali büyük olabilecek bir fiildir." dedi.

Belen, her yıl yakılan anız nedeniyle büyük çapta yangınlar otaya çıktığını anımsatarak, "Anız yakılması hem topraktaki canlılar için, insanlar için ve doğa için birçok olumsuzluğu beraberinde getirmektedir. Toplantılarda ve camilerden çiftçilere anızların yakılmaması konusunda duyuru yapmaya başladık." diye konuştu.

Kaynak: AA