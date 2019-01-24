Kavak Müftülüğü İstişare ve Bilgilendirme Toplantısı

SAMSUN (AA) - Kavak Müftülüğünce din görevlilerine yönelik istişare ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Merkez Yörgüç Paşa Camisi'nde Müftü Nuh Arslan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya cami ve mescitlerdeki din görevlileri ile müftülük personeli katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve müftülük memuru İlhan Özkan'ın açılış konuşmasının ardından geçen yıl müftülükçe ve camilerde yürütülen hizmetlerin değerlendirilmesi yapıldı.

Arslan, burada yaptığı konuşmada, din görevlilerinden, çocuklara cami alışkanlığı kazandırılması yönünde girişimde bulunmalarını istedi.

Vatandaşlara yönelik dini sohbetler düzenlenmesinin manevi yönden olumlu sonuçları olacağına inandığı dile getiren Arslan, hasta ziyaretlerinde bulunmanın da önem taşıdığını kaydetti.

Toplantı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Samsun Müftülüğü ve Kavak Kaymakamlığından gelen talimat ile duyurular hakkında bilgilendirilme yapılması ile sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA