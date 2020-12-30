Kavak Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük başarılı öğrenciyi tebrik etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kavak Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük başarılı öğrenciyi tebrik etti

30.12.2020 16:31 | Son Güncelleme: 30.12.2020 16:36
Kavak Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük başarılı öğrenciyi tebrik etti

Kavak Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından düzenlenen Siber Zeka Bilgi Yarışması'nda başarılı olan Yusuf Çağrı Tunç'u elde ettiği başarıdan dolayı tebrik etti.

Kavak Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından düzenlenen Siber Zeka Bilgi Yarışması'nda başarılı olan Yusuf Çağrı Tunç'u elde ettiği başarıdan dolayı tebrik etti.

Tunç'u telefonla arayarak kutlayan Büyük, yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte Tunç için ödül töreni düzenleyeceklerini söyledi.

Büyük, "Öğrencimiz, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından 24-27 Ekim tarihinde ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen Siber Zeka Bilgi Yarışmasına katılmıştır. Binlerce öğrencinin katıldığı yarışmada başarılı olan Tunç, ortaokul kategorisindeki listeye girmeye hak kazanmıştır. Tunç'un başarısından çok mutlu olduk. Bu sevincimi kendisine ilettim. Başarılarının devamını diledim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Öznur Çalık Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Süreyya Sadi Bilgiç Adil Karaismailoğlu
Magazin Hülya Avşar Burak Özçivit Tamer Karadağlı İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Fatih Terim Ersun Yanal Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Türk Erkek Maltepe Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kavak Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük başarılı öğrenciyi tebrik etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 16:50:28. #1.14#
title