Kavak Milli Eğitim Müdürü Büyük, okullardaki deprem güçlendirme çalışmalarını denetledi

19 MAYIS, SAMSUN (AA) - Kavak İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, yapılan deprem güçlendirme çalışmaları yapılan okulları denetledi.

19 Mayıs İlkokulu ile Ortaokulu'na giderek incelemelerde bulunan Büyük, daha sonra sınıfları gezerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirleri inceledi.

Büyük, öğrencilere insan sağlığını olumsuz yönde tehdit eden koronavirüs tedbirleri ile eğitim öğretimde başarılı olabilmenin özelliklerini anlattı.

Büyük, öğrencilerden evlerindeki anne, baba ve diğer hane halkına da koronavirüs aşı ve tedbirlerine uyulması konusunda uyarıda bulunmalarını istedi.