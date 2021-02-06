Kavak Kovid-19 tedbirleri kapsamında sessizliğe büründü
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Kavak Kovid-19 tedbirleri kapsamında sessizliğe büründü

06.02.2021 14:13 | Son Güncelleme: 06.02.2021 14:16
Kavak Kovid-19 tedbirleri kapsamında sessizliğe büründü

Samsun'un Kavak ilçesi, yeni tip koronavirus (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla sessizliğe büründü.

Samsun'un Kavak ilçesi, yeni tip koronavirus (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla sessizliğe büründü.

Kısıtlama dolayısıyla park, cadde ve sokaklarda sessizlik hakim olurken, trafik yoğunluğunun görüldüğü Samsun-Ankara kara yolunun Kavak ilçesi kesimi ile Kavak-Asarcık kara yolu ve mahalle grup yollarında diğer günlere göre sessizlik yaşanıyor.

Polis ve belediye zabıta ekipleri de vatandaşları, görevliler haricinde dışarı çıkılmaması gerektiği konusunda uyardı.

Kısıtlamadan muaf tutulan market, bakkal, manav, kasap, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri ise faaliyetlerini sürdürdü.

Kaymakam Ömer Saygılı, kısıtlamalara uyum sağlamalarından dolayı vatandaşlara teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

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