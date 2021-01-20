Kavak Kaymakamı Saygılı'ya ziyaret
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Kavak Kaymakamı Saygılı'ya ziyaret

20.01.2021 16:27 | Son Güncelleme: 20.01.2021 16:27
Kavak Kaymakamı Saygılı'ya ziyaret

Kaymakam Ömer Saygılı, Emniyet Müdürü Ahmet Yöntem'i makamında kabul etti.

Kaymakam Ömer Saygılı, Emniyet Müdürü Ahmet Yöntem'i makamında kabul etti.

Yöntem, Saygılı'ya sorumluluk alanında ve trafik kontrol noktalarında yaptıkları denetim ve çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Saygılı, Yöntem'e teşekkür ederek, dolandırıcılığı meslek edinmiş bazı kişilerin çeşitli yollardan vatandaşları aşı randevusu oluşturma bahanesiyle dolandırabileceği, vatandaşlarda bu konuda farkındalığının artırılması gerektiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

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