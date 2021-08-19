Kavak Kaymakamı Saygılı'ya teşekkür plaketi verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kavak Kaymakamı Saygılı'ya teşekkür plaketi verildi

Kavak Kaymakamı Saygılı'ya teşekkür plaketi verildi
Anadolu Ajansı / Mustafa Günay - Haberler | Güncel

Kavak Mehmet Paşa Mahallesi Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Aydın Ünye, tarihi Kelek Pınarı'nın kullanılır hale gelmesine verdiği destekten dolayı Kaymakam Ömer Saygılı'ya teşekkür plaketi sundu.

Kavak Mehmet Paşa Mahallesi Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Aydın Ünye, tarihi Kelek Pınarı'nın kullanılır hale gelmesine verdiği destekten dolayı Kaymakam Ömer Saygılı'ya teşekkür plaketi sundu.

Saygılı'yı makamında ziyaret eden Ünye ve yönetim kurulu üyeleri, Mehmet Paşa Mahallesi Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine gösterdiği ilgi ile kullanımı uygun olmayan akar haldeki tarihi Kelek Pınarı kaynak hattında bakım yapımına verdiği destek ve içilir hale gelmesindeki katkılarından dolayı teşekkür etti.

Ünye, Kelek Pınar'nın Kavak İlçesi isminin verilmesinde etkisinin olduğunu belirtti.

Ziyaretten ve verdikleri bilgi ile plaketten duyduğu memnuniyeti dile getiren Saygılı, Ünye ve yönetimine teşekkür etti.

Saygılı, ilçenin ve halkın menfaatine yapılacak tüm hizmetlere destek vermeye hazır olduğunu kaydetti.

???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Şimşek Meral Akşener Jens Stoltenberg Adil Karaismailoğlu
Magazin Düm Tek Tek Demet Akalın Acun Ilıcalı Aleyna Tilki
Spor Ali Koç Gervinho Mesut Özil Mustafa Er Dimitris Pelkas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kavak Kaymakamı Saygılı'ya teşekkür plaketi verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 12:51:03. #1.16#

title