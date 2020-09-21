Kavak Kaymakamı Saygılı, görevine başladı
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Kavak Kaymakamı Saygılı, görevine başladı

Kavak Kaymakamlığı görevine atanan Ömer Saygılı, yeni görevine başladı.

Kavak Kaymakamı Saygılı, görevine başladı
21.09.2020 12:35 | Son Güncelleme: 21.09.2020 12:39

Kavak Kaymakamlığı görevine atanan Ömer Saygılı, yeni görevine başladı.

Kaymakam Saygılı'yı hükümet konağı önünde İlçe Jandarma Komutanı Furkan Göktürk, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yöntem ve daire amirleri karşıladı.

Saygılı, Samsun'un güzel ve şirin bir ilçesi, güreşçiler diyarı olarak bilinen Kavak'ta çalışacak olmanın mutluluğunu yaşayacağını söyledi.

Kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile bir bütünlük içerisinde güzel hizmetler yapılacağını belirten Saygılı, insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı da gereken tüm önlemlerin alınacağını ve bu çalışmaların yakinen takipçisi olacağını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

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