Kavak Kaymakamı Koşal'a Öğrencilerden Ziyaret

Kavak Kaymakamı Recep Koşal, Kavak Emirli Ortaokulu öğrencilerini makamında kabul etti.

Kavak Emirli Ortaokulundan bir grup öğrenci, Okul Müdürleri Sibel Güngör ve öğretmenleri Emrah Aksu ile Kaymakam Koşal'ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Koşal, öğrencilere başarı için kendilerine hedef belirlemelerini ve bu hedefe ulaşabilmek için planlı çalışmalarını tavsiye etti.