Kavak Kaymakamı Engin Şenay orman sahasını inceledi

01.11.2019 15:24

Kavak Kaymakamı Engin Şenay, Boğaziçi Orman İşletme Şefliği orman sahasında incelemelerde bulundu.

Şenay, Göçebe Mahallesi'ndeki ormanlık alandaki incelemeleri sırasında İşletme Şefi Haktan Acun'dan bilgi aldı.

Vatandaşların kışlık yakacak ihtiyacının zamanında karşılaması gerektiğini vurgulayan Şenay, "Köylü vatandaşlarımıza verilmesi gereken yakacak kışlık odun ihtiyacının havalar soğumadan dağıtılması gerekir. Aksi taktirde vatandaşlarımız soğuk ve yağışlı havada özelikle odun naklinde güçlük çekecektir. Yine orman kesimi noktasında gereken eğitimi almış kişilerin tercih edilmesi daha uygun olacaktır." dedi.

Acun ise kışlık odun ihtiyacının karşılanmasına yönelik kesim yapılacak ormanın programlanması, kesim çalışmaları ve orman arazisinin korunmasıyla ilgili bilgi verdi.

Kaynak: AA