Kavak Kaymakam Vekili Onay'dan Ziyaretler

Kavak Kaymakam Vekili Fahri Onay, gerçekleştirdiği ziyaretlerle vatandaşların sorunlarını dinledi.

Onay, Alaçam ve Alaçamderesi mahallelerinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının yardım ulaştırdığı aileler ile hasta ve yaşlıları ziyaret etti.

Ailelerle sohbet eden Onay, ziyaretlerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, şunları ifade etti:

"Kapı kapı dolaşıp yaşlılarımızı, hastalarımızı, muhtaç aileleri ziyaret ediyoruz. İsteklerini kayıt ediyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarına müracaat etmek isteyip de çekingenliği nedeniyle gidemeyen vatandaşlarımıza da cesaret veriyoruz. Aynı zamanda bu incelemelerimiz ve görüşmelerimiz sayesinde hem sorunların çözüm sürecini hem de en iyi hizmeti verebilme imkanını sağlıyoruz."