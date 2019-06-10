Kavak Kaymakam Vekili İbrahim Engin Şenay görevine başladı

İçişleri Bakanlığınca Kavak Kaymakamlığı görevini vekaleten yürütmek üzere görevlendirilen Amasya Kaymakam Adayı İbrahim Engin Şenay, görevine başladı.

Şenay, Kavak'ta görev yapacak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu ünlü güreşçi Yaşar Doğu'dan dolayı Kavak ilçesi hakkında az da olsa bilgisi olduğunu ifade eden Şenay, "İlçeye birkaç gün öncesinde geldiğimde daha geniş bilgi edindim. Her zaman için garibana ses, mazluma nefes olacağım. Vatan ve milletimiz için hizmettin en iyisini vermeye çalışacağım." dedi.

Kavak Kaymakamlığı görevi, Kaymakam Recep Koşal'ın İçişleri Bakanlığınca Kars'ın Sarıkamış Kaymakamlığına görevlendirilmesiyle 20 Mayıs 2019'dan beri Havza Kaymakamı Metin Yılmaz tarafından vekaleten yürütülüyordu.

Kaynak: AA