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Kavak ilçesinde yoğun kar yağışı etkili oluyor

Kavak ilçesinde yoğun kar yağışı etkili oluyor
AA / Mustafa Günay - Haberler | Güncel

Samsun'un Kavak ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Samsun'un Kavak ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Öğleden sonra başlayan kar yağışının ardından ilçe beyaza büründü. İlçe merkezinde 6 santimetre olan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 20 santimetreye yaklaştı.

Kavak Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Samsun-Ankara kara yolunun özellikle Kazancı, Söylemiş ve Karadağ rampalarında sürücülere dikkatli olmaları konularında uyarıda bulundu.

Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Kavak Belediyesi olarak kar yağışı nedeniyle meydana gelebilecek tüm olumsuzluklara karşı hazırlıklı olduğunu belirterek, "Halkımızın hizmetkarı olan Belediyemiz çalışanı karla mücadele ekibi kardeşlerim, bereket olarak gördüğümüz ve hasretle beklediğimiz kar yağışı devam ederken meydana gelebilecek tüm olumsuzluklara karşı her zaman olduğu gibi yine hazırlıklarını yapmış durumda. Herhangi bir olumsuzluğa karşı müdahale edebilecekler." dedi.

AA / Mustafa Günay - Son Dakika Haberleri

Hisarcık, Samsun, Kavak, kar, Güncel, Haber

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