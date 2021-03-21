Kavak ilçesinde kar yağışı
21.03.2021 12:39 | Son Güncelleme: 21.03.2021 12:43
Kavak ilçesinde tabiatın canlandığı baharın müjdecisi Nevruz Bayramı'nda kar yağdı.
Kavak ilçesinde tabiatın canlandığı baharın müjdecisi Nevruz Bayramı'nda kar yağdı.
Kavak'ta dün gece başlayan yağmur, gece yarısından sonra yerini kar yağışına bıraktı.
Aralıklarla sabah saatlerine kadar yağan kar, doğanın uyanışı olarak kutlanan Bahar Bayramı'nda ilçeyi beyaza bürüdü.
Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay