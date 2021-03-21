Kavak ilçesinde kar yağışı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kavak ilçesinde kar yağışı

21.03.2021 12:39 | Son Güncelleme: 21.03.2021 12:43
Kavak ilçesinde kar yağışı

Kavak ilçesinde tabiatın canlandığı baharın müjdecisi Nevruz Bayramı'nda kar yağdı.

Kavak ilçesinde tabiatın canlandığı baharın müjdecisi Nevruz Bayramı'nda kar yağdı.

Kavak'ta dün gece başlayan yağmur, gece yarısından sonra yerini kar yağışına bıraktı.

Aralıklarla sabah saatlerine kadar yağan kar, doğanın uyanışı olarak kutlanan Bahar Bayramı'nda ilçeyi beyaza bürüdü.

Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Pervin Buldan Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Esra Erol Guy Ritchie Kemal Sunal Berrak Tüzünataç
Spor Caner Erkin Deniz Türüç Gökhan Gönül Abdullah Avcı Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Antalya Naci Ağbal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kavak ilçesinde kar yağışı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 12:43:49. #1.16#
title